Повод для гордости: на ВЭФ назвали наиболее перспективную программу подготовки в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Владимир Путин на пленарной сессии форума объявил о продлении программы подготовки управленцев для арктических и дальневосточных регионов «Муравьев-Амурский».

Кадровая программа «Муравьев-Амурский» — одна из самых ресурсообеспеченных, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он приветствовал продление названной программы на следующие шесть лет и отметил важность этого решения, в том числе с точки зрения бюджетного процесса. Министр обратил внимание, что посещение участниками программы Владивостока, городов в Бурятии и на Камчатке, а также обеспечение работы лучших преподавателей в пересчете на одного человека в год оценивается в семь миллионов рублей.

«Вот чем вы можете, если не гордиться, то испытывать радость — это от осознания того, что вам посчастливилось в жизни поучаствовать в образовательной программе, одной из самых ресурсообеспеченных… Одной из самых дорогих в расчете на одного обучаемого. Пятьдесят человек — 530 миллионов рублей в год. Это извините, такой уровень Гарварда», — заявил Чекунков.

О продлении программы подготовки управленцев для арктических и дальневосточных регионов «Муравьев-Амурский» объявил в рамках пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин.