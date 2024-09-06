Узрели попытку вмешаться: в США отреагировали на слова Путина о выборах

В США призвали РФ не вмешиваться в предстоящие выборы в стране

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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За океаном в очередной раз услышали не то, что хотел донести российский лидер.

В США прокомментировали слова президента России Владимира Путина о выборах за океаном. В Белом доме дали понять — им высказывание российского лидера не понравилось, а решать, кто станет следующим президентом США, будет американский народ.

«Мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — привило слова координатора по стратегическим коммуникациям администрации американского лидера Джона Кирби издание Barron's.

И если в Белом доме узрели внешнюю угрозу, то кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не смог подобрать слов о поддержке Путина кандидата от демократов Камалы Харрис.

«Не понимаю, как это расценить. Не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — сказал Трамп.

К слову, накануне на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) Путин заявил, что выбор президента США является делом американского народа. Но его симпатия будет на стороне Харрис, так как Байден порекомендовал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Камала Харрис относится к Владимиру Зеленскому.