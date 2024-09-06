«Очень романтично и весело»: Харламов и Ковальчук рассказали о медовом месяце

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Юморист и актриса решили устроить себе необычное свадебное путешествие.

Юморист Гарик Харламов и его супруга Катерина Ковальчук раскрыли детали медового месяца. Оказалось, что свадебное путешествие они устроили необычное. В отличие от многих российских знаменитостей пара отправилась в авто-тур по родной стране. О причине такого выбора звездная пара рассказала на премьере фильма «Любовь зла».

«Сейчас через третьи страны куда-то лететь — это тысяча самолетов. Мне и на одном сложно. И автопробег по России — это на самом деле очень романтично и весело», — отметил юморист в беседе со StarHit.ru.

История любви Гарика Харламова и Катерины Ковальчук началась на съемочной площадке сериала «Гусар», где они играли главные роли. Роман завязался практически сразу после разрыва отношений Харламова с Кристиной Асмус. Тогда пара отправилась в романтическое путешествие на Черное море в Абхазию.

В феврале этого года Харламов и Ковальчук рассталась, причины разрыва остались тайной. Комик, отвечая на вопросы журналистов о его личной жизни, категорически отрицал наличие у него возлюбленной. Однако спустя несколько месяцев пара возобновила отношения. В апреле этого года Харламов и Ковальчук вновь появились вместе на публике, а уже в мае объявили о своей помолвке.

В ЗАГС пара отправилась в начале лета. Тогда Ковальчук опубликовала снимок фотографии, сделанной на полароид. На фото пара стояла на фоне входа во Дворец бракосочетания. Правда, одеты возлюбленные были по-обычному — в джинсы и в футболки.

Спустя два месяца пара закатила торжество. Среди тех, кто пришел поздравить влюбленных, были близкие, друзья, а также многочисленные коллеги знаменитостей.

Дочери Харламова от предыдущего брака на празднике не было. Среди звездных гостей можно было заметить Тимура Батрутдинова, Дениса Дорохова, Азамата Мусагалиева, Тимура Вайнштейна, Яну Батыршину и многих других. На концерте после официальной части перед гостями выступил певец Сосо Павлиашвили.

Первые кусочки свадебного торта достались мамам Гарика и Катерины. Судя по видео из соцсетей, все выглядели счастливо, в том числе сами молодожены.

Что касается свадебного декора, то молодожены отдали предпочтение минимализму: все было выполнено в оливковых тонах с добавлением живых цветов. В сети уже предположили, что дизайном, скорее всего, занималась Ковальчук, а Харламов же был ответственен за гостей.

Невеста выбрала несколько свадебных платьев: в одном из них она была на церемонии, а в другом веселилась вместе с супругом и гостями. Оба варианта были довольно элегантными, полностью соответствовали стилю актрисы, а также выгодно подчеркивали ее утонченную фигуру и бронзовый загар. Прическа у Ковальчук была такая же сдержанная и простая, но подчеркивающая ее красоту.

В свою очередь, Харламов не стал изменять себе. Несмотря на то, что для официальной части он выбрал классический костюм, для неофициальной части он уже облачился в привычную спортивную одежду и кепку. В таком виде шоумен стал исполнять любимые песни перед друзьями и коллегами.

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