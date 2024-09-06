ВС РФ отработали «Градом» по пункту управления дронами. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные при этом использовали реактивные снаряды, дальность полета которых достигает 20 километров.

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили пункт управления ударных дронов ВСУ, а также большое число живой силы и техники врага. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

При выполнении боевых задач бойцы также уничтожают выявленные разведкой скрытые позиции артиллерии, склады боеприпасов и топлива противника. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в онлайн-режиме, подтвердили, что 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды достигли всех намеченных целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.