Вертолет Ми-28 поразил группу боевиков ВСУ под Курском. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж вертолета Ми-28 поразил боевиков ВСУ под Курском

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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При ударе по разведанным целям летчики использовали авиационные средства поражения

Экипаж вертолета Ми-28НМ Вооруженных сил РФ уничтожил живую силу и технику украинских националистов в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Как следует из данных ведомства, удар был нанесен ракетами по ранее разведанным вражеским целям. После применения авиасредств поражения летчики вернулись на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.