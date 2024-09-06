«География широкая»: в МИД РФ рассказали, с какими странами у России будет зона свободной торговли

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В перспективе дипломат также допустил участие Европы в реализации концепции Большого евразийского партнерства.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входит и Россия, разрабатывает целый ряд соглашений о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с другими государствами, заявил в интервью «Известиям» замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Дипломат, в частности, напомнил об уже заключенных соглашениях о зоне свободной торговли с Ираном, Сербией и Вьетнамом.

«В разработке — соглашения с ОАЭ, Египтом, Индией, Индонезией и целым рядом других стран. География достаточно широкая. <…> Здесь превалирует экономическая целесообразность, это не политические проекты. Мы рассчитываем, что при наличии такой сети ЗСТ товаропотоки и сопутствующие внешние действия значительно усилятся к выгоде всех сторон», — сказал Панкин.

Замглавы российского МИД добавил, что аналогичное соглашение до конца текущего года может быть подписано с Индонезией. В июле президент РФ Владимир Путин в ходе прошедших в Кремле переговоров с избранным индонезийским лидером Прабово Субианто заявил, что соотвествующий документ уже почти готов к подписанию.

Панкин также отметил, что в случае нормализации отношений с европейскими странами у Москвы нет намерения исключать их из проекта формирования Большого евразийского партнерства. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона не видит предпосылок участия в этом процессе «той Европы, которая есть сейчас».

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