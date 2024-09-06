По всем пунктам: сын Байдена неожиданно признал вину в налоговых деяниях
NBC News: сын Байдена признал вину по всем обвинениям в налоговых преступлениях
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP
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Приговор Хантеру Байдену будет вынесен через три месяца — 16 декабря.
Сын президента США Джо Байдена Хантер неожиданно признал вину по всем девяти пунктам в уголовном деле о неуплате налогов. Об этом сообщил телеканал NBC.
«Господин Байден согласен с тем, что все элементы состава преступления были удовлетворены», — заявил судье адвокат Байдена.
Заявление он сделал всего через пару часов после того, как должен был начаться отбор присяжных по делу о неуплате налогов на сумму более 1,4 миллиона долларов. Теперь Хантеру остается лишь ожидать приговора суда, который озвучат через три месяца — 16 декабря. Обвинения предусматривают до 17 лет лишения свободы. А благодаря признанию публичного процесса не будет.
В декабре прошлого года Байдена обвинили по девяти пунктам в неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год. По утверждениям журналистов, он потратил деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент США Джо Байден покрывает своего сына-преступника Хантера.