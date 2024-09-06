«Планировали»: Запашный сообщил о проникновении зоорадикалов в Московский цирк

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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В результате инцидента животные не пострадали.

На днях неизвестные попытались пробраться в Большой Московский цирк, однако далеко зайти они не успели. Об инциденте в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал художественный руководитель цирка Аскольд Запашный, отметив — с животными все в порядке.

Случилось все ночью. В тот момент группа молодых людей проникла на территорию цирка. Но далеко зайти им не удалось, так как охрана быстро заметила их и среагировала. Запашному тут же о всем сообщили. Он еще находился на работе — у него была тренировка. Дрессировщик сразу отправился проверять, где находятся молодые люди.

«Они начали разбегаться. Я поймал двух девчонок, ну и потом еще остальных ребят», — сказал Запашный.

Никто из животных не пострадал. А на допросе трое молодых людей заявили, что проникли в цирк «ради острых ощущений».

«Видимо, планировали долго это. Я так понимаю, что они хотели какую-нибудь пиар-акцию устроить», — предположил Запашный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные работают с хищниками в цирке.