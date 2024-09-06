Выживи, если сможешь: в России после серии трагедий на квестах появится ГОСТ

В России до конца года будет разработан ГОСТ для проведения квестов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Инициатива стала реакцией на серию недавних трагических инцидентов.

Законодатели наведут порядок в сфере развлечений, создав ГОСТы для так называемых взрослых квестов. За последнее время очень много пострадавших среди посетителей всевозможных лабиринтов страха и комнат ужасов. Последний случай — в Стерлитамаке, где трое подростков просто вывалились из окна заброшенного дома. Правила для организаторов появятся уже к концу года. Как они работают сейчас — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Двери в развлекательное заведение для посетителей закрыты, внутри работают оперативники. Следователям предстоит распутать теперь уже невыдуманный квест — как трое клиентов умудрились выпасть из окна во время ролевых игр.

Студенты, либо находясь под впечатлением от игры актера, либо просто запутавшись в лабиринте выдавили старое заколоченное окно и вывалились с высоты второго этажа. Момент падения сняли камеры наблюдения. Предполагается также, что несколько подростков могли выпасть из окна, приняв его за дальнейший выход. В итоге два молодых человека получили переломы рук, их приятель — Элмин — сотрясение мозга.

«Окно было старым. Конструкция в целом была старой, была закрыта картонкой. Я облокотился на эту картонку. Думал, это стена просто. Так, ничего я не видел. Все друзья тоже забились в угол. Потому что актер приближался с шокером. И в моменте окно начало трескаться, уже сделать ничего мы не могли», — рассказал пострадавший при квесте Элмин.

Травмоопасность при проведении квестов давно перешла из разряда единичного трагического случая в массовое явление. Законодатели уже и госстандарт разработали для проведения подробных интерактивных развлечений. Заработать он должен до конца года. Из главного: документ запретит организацию таких мероприятий в складских помещениях и заброшенных зданиях, а также с использованием огня и острых предметов.

«Это очень здорово, что сейчас вводят ГОСТ, это то, что было действительно необходимо. Прежде, чем приступить к квесту, ты подписываешь документ, что в случае ЧП ты несешь ответственность за свою жизнь», — говорит организатор мероприятий Изабелль Ен.

Планируемый ГОСТ должен стать долгожданной системой правил и ограничений — единый стандарт, с помощью которого не придется полностью исключать такое явление, как квесты, а на законных основаниях отсеивать неблагонадежных коммерсантов. Это должно помочь в будущем избегать таких трагедий. Самая страшная произошла этим летом в Махачкале: две девушки, отправились в комнату ужасов и сгорели заживо. Выбраться из помещения посетителям не удалось и на помощь им никто не пришел.

«Ввиду последних трагических событий, видимо, назрели основания для внедрения в эту сферу специальных норм», — поделился мнением юрист Дмитрий Григорьев.

Пока же эта сфера никак не регулируется законом. Не требуется ни лицензий, ни разрешений на проведение таких квестов. В индустрии ужасов работает около 30 тысяч человек. Клиентов у этих заведений — более миллиона человек в год. Несчастные случаи не редкость. В 2021 году в Петербурге в полутемной комнате шестилетний ребенок упал с большой высоты. Результат — компрессионный перелом позвоночника.

«Нельзя заниматься любыми видами спорта, в том числе физкультурой в школе, в течение двух лет. Нельзя кататься на велосипеде, санках, ватрушках, коньках», — првела выдержки из заключения специалистов мама пострадавшего мальчика Ирина Никитина.

Очередной несчастный случай в Башкирии, вероятно, должен ускорить процесс легализации этой индустрии развлечений. Но пока организаторами и местами проведения квестов интересуются только правоохранительные органы, и то, если произойдет несчастный случай.