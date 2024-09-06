Сотрудничает со следствием: раскрыты детали задержания японского шпиона в Белоруссии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Мужчина уже дал признательные показания, отметив — его данными могли пользоваться Украина и США.

Задержанный в Белоруссии японец Масатоси Наканиси обвиняется в агентурной деятельности. Об этом в эфире одного из белорусских телеканалов заявил начальник следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) республики Константин Бычек.

«Обвиняемый содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания о своей противоправной деятельности», — сказал спикер.

Он пояснил, что, находясь в Белоруссии, Наканиси занимался сборкой и передачей японским спецслужбам разведывательной информации военного характера. Кроме того, правоохранители нашли переписку иностранца с центром, зафиксированы его неоднократные встречи с представителями зарубежной спецслужбы, работающими под дипломатическим прикрытием. Сам обвиняемый рассказал правоохранителям, что полученные им данные могли быть использованы Украиной или США для организаии потенциальной ракетной атаки на Белоруссию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о задержании жителя Керчи за передачу украинской разведке данных о средствах ПВО в Крыму.



