«Вначале не поняла, что это»: девочка чуть не лишилась слуха из-за насекомого

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Врач-отоларинголог напомнила, что в таких случаях не следует пытаться извлечь инородное тело самостоятельно.

Восьмилетняя жительница Подмосковья едва не оглохла из-за поселившегося в ухе насекомого, сообщает сайт aif.ru. До этого девочка стала жаловаться родителям на резкое снижение слуха. Они подумали, что это связано с недавно перенесенной простудой, но решили показать ребенка врачу.

«Девочка поступила с жалобами на заложенность уха и ухудшение слуха. Ничего внутри у нее не жужжало, и вообще никаких звуков, свойственных для насекомого, не было. Поэтому, когда я достала инородный предмет, даже вначале не поняла, что это», — рассказывает врач-отоларинголог Мария Шушина.

После извлечения мертвой мухи врач промыла пациентке ухо. Это не первый такой случай в практике Шушиной, но здесь она впервые столкнулась с тем, что пациент не знал о наличии в ушном проеме насекомого. Отоларинголог также поделилась историей, связанной с излечением тараканов из ушей.

«Примечательно, что это были тараканы-женщины. Они забирались в уши не просто так, а чтобы отложить потомство», — говорит отоларинголог.

Врач напомнила, что в подобных ситуациях не следует пытаться извлечь инородное тело самостоятельно, так как существует высокий риск повредить барабанную перепонку. Ждать, что жук вылезет сам, тоже не стоит.

Родителям маленьких детей специалист также посоветовала прятать от них небольшие предметы. Шушина призналась, что однажды извлекла из уха ребенка не «стандартные» бусинку или ватную палочку, а резинового прилипалу.

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