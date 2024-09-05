Сильный пожар на заводе под Тулой охватил две тысячи «квадратов»

Площадь пожара на заводе в Тульской области достигла двух тысяч квадратных метров

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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Возгорание произошло на одном из строящихся цехов завода «Пластик».

В Тульской области площадь пожара на территории завода «Пластик» увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — добавили в ведомстве.

Сейчас на месте тушения задействованы 50 специалистов и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на одном из строящихся цехов завода «Пластик» в Тульской области произошло возгорание. На территории предприятия загорелись емкости с машинным маслом.

Известно, что о случившемся доложили врио губернатора региона Дмитрию Миляеву. По его поручению на место прибыл министр региональной безопасности Сергей Косов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать детей через окна из полыхающего дома в подмосковной деревне Юрцово. В одной из квартир произошло возгорание, в результате которого погибли трое детей. Сотрудники МЧС пытались оперативно потушить пожар. Выживших детей они вытаскивали из окон квартиры.