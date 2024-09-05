Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Успел ли основатель Telegram найти себе жилье в Париже?

Суд запретил основателю Telegram Павлу Дурову покидать Францию в течение полугода. Об этом сообщает Paris Match.

В публикации также отмечается, что залог в размере пяти миллионов евро предпринимателю необходимо выплатить по частям.

«Один миллион евро выплачивается немедленно и 500 тысяч евро ежемесячно в течение восьми месяцев», — сказано в материале.

По данным издания, Павел Дуров активно присматривает себе недвижимость в престижных районах Парижа, не ограничивая себя финансовыми рамками. Согласно журналу, бизнесмен может въехать в новое жилье уже к концу этой недели.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Суд предъявил ему обвинения по пяти пунктам, после чего предприниматель был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и отмечаться в отделе полиции два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал действия Франции в ситуации с Дуровым.