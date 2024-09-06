«Подчеркнуть наследие»: Байден намерен отправиться в «прощальное» турне

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Американский лидер хочет оставить после себя след в истории. Чтож, ему это уже удалось — как говорил Трамп, Байден запомнится как худший президент.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность проведения прощального турне по Европе, Африке и Южной Америке, что позволит ему запомниться в памяти людей и заверишь свой президентский срок, пишет газета NY Post.

«Уходящий президент пообещал посетить Африку за время пребывания в должности, а поездка в Германию может подчеркнуть его наследие в качестве лидера альянса НАТО, противостоящего вторжению России на Украине», — отметило издание.

Действующий президент США выйдет на пенсию 20 января. До этого он хочет посетить вышеперечисленные страны, чтобы провести важные для Соединенных Штатов переговоры. Планируется также встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее, реагируя на решение Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, заявил, что он войдет в историю, но, правда, как худший президент.

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