«Уронил» с одного удара: отец Алисы Тепляковой избил женщину на глазах ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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У пострадавшей — сотрясение и множественные гематомы.

Отец получившей широкую известность поступлением в МГУ три года назад Алисы Тепляковой Евгений избил женщину с годовалым ребенком из-за того, что его детям не понравилось, что с ними в песочнице играет кто-то еще. Он повалил женщину на землю и стал избивать, призывая своих детей присоединиться. У пострадавшей Елены сотрясение.

«Он „уронил“ меня с удара в висок. Я никогда раньше его не видела. Это 150 килограмм безумного мяса. Он меня „уронил“ и начал пинать и сказал своим детей делать тоже. Что и произошло», — прокомментировала Елена.

Помощь Елене оказали вовремя подъехавшие сотрудники полиции, которых она успела вызвать до того, как отец семейства отнял у нее телефон. Теперь получившей сотрясение пострадавшей сложно шевелить рукой, у женщины стерто плечо и множество гематом. Врачи также предполагали наличие у Елены внутренних гематом в височной части, однако это не подтвердилось.

Причиной неадекватного поведения Елена называет нелюбовь семейства Тепляковых гулять на площадке, когда там находятся с другие дети. Годовалого ребенка дети-вундеркинды закидали песком. Пострадавшая сделала им замечание, что им очень не понравилось. Они решили выразить недовольство нецензурной бранью. В свою очередь, 12-летняя Алиса потребовала, чтобы к ней обращались на «вы» и не иначе как «Ваше высочество».

Елена, со своей стороны, не намерена игнорировать эту ситуацию. Она сняла побои и написала заявление в полицию. В данный момент пострадавшая находится на больничном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы до сих пор не может поверить в случившееся.