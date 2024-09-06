Утопившая своего ребенка мать отправлена под домашний арест

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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21-летней жительнице Ленобласти грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Жительницу Ленобласти, которая 30 августа утопила своего двухлетнего ребенка, отпустили под домашний арест. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленобласти 5 сентября.

В конце августа правоохранительные органы города Приозерска случайно нашли тело ребенка 2022 года рождения. Подозрение сразу пало на 21-летнюю мать ребенка. Догадки правоохранительных органов подтвердились. Девушку задержали.

Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к отвесности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, на теле погибшего были обнаружены ожоги второй и третьей степени.

Сейчас в отношении «матери» возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Неудавшейся маме грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Пока суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Причины убийства ребенка пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семейная пара самогонщиков погибла при взрыве газовых баллонов в Ленобласти.