«Надо успеть»: Волочкова экстренно приехала в Петербург из-за отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После перенесенных инсультов его состояние значительно ухудшилось.

Балерина Анастасия Волочкова была вынуждена срочно выехать в Санкт-Петербург к тяжелобольному отцу. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

По словам артистки, состояние родителя значительно ухудшилось.

«Надо одним днем увидеться с папой и мамой. Папа очень плох. Надо успеть. Пробки, раздвиньтесь, пожалуйста», — сказала знаменитость.

Добравшись до Северной столицы, артистка опубликовала редкие кадры с Юрием Федоровичем.

Фото: Instagram* / volochkova_art

Больше десяти лет назад отец Анастасии Волочковой перенес два инсульта. У него отнялась правая сторона тела и пропала речь. С тех пор Юрий Федорович передвигается на инвалидном кресле и нуждается в постоянном уходе.

Некоторое время он пробыл в специальном пансионате, однако позднее вернулся в собственную квартиру и даже на какое-то время встал на ноги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова оконфузилась на показе мод в Екатеринбурге.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ