Фото: Instagram* / ogyrtsova_official

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие осудили поступок певицы — эти средства она могла потратить на благотворительность.

Певица Евгения Огурцова без раздумий сожгла свой первый крупный гонорар в ванной. Об этом она сообщила в одном из последних интервью.

Популярность к Евгении пришла в 2005 году, когда девушка присоединилась к группе «Ранетки». Сейчас, когда певица выросла, а группа давно распалась, она решила рассказать несколько интересных моментов из жизни.

Так, клавишница призналась, что она не хотела стать заложником своего бюджета. Чтобы доказать свою независимость, она даже сожгла крупную сумму.

«Смысл поджога был в том, что деньги — это совершенно не самое главное в жизни, и плевать я хотела на них. Мне потом многие говорили: „Ой, надо было на благотворительность отдать“. Я отдавала огромные суммы на благотворительность, а эти мне надо было сжечь. Надо было! Я говорила: „Все, отстаньте, это мои деньги, я их заработала“. Это было словно знак того, что деньги меня не поменяют. Сейчас, конечно, забавно, но тогда я считала, что это единственный правильный выбор», — объяснила поступок Евгения.

Девушка говорит, что для нее важнее реализация. По мнению актрисы, 90% публичных людей идут на сцену за обожанием и любовью фанатов. Ради своих она готова на многое, и не раз это доказывала, выходя на сцену даже с плохим самочувствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Долина пережила обман мошенников.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ