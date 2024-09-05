Умер режиссер «Астерикса и Обеликса» Лоран Тирар

Фото: От открытых источников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Французской знаменитости было 57 лет.

На 58-м году жизни в Париже скончался режиссер «Астерикса и Обеликса в Британии», а также «Маленького Николя» — Лоран Тирар. Сценарист долгое время боролся с тяжелой болезнью, но не справился с ней. Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на агента Тирара.

Известно, что в 2012 году знаменитость заболел раком и перенес трансплантацию костного мозга. Все это привело к поражению многих органов: легких, кожи, кишечника и печени.

Лоран Тирар — дважды номинант премии «Сезар». В мире кино он смог добиться успеха и навсегда войти в историю. Обучался искусству режиссер в Нью-Йорке. Стажировался на Warner. Вернувшись в родную Францию, шесть лет проработал кинокритиком. Как постановщик он дебютировал с короткого метра в 1999-м году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер правнук писателя Федора Достоевского. Он скончался на 80-м году жизни.