«Мы гордимся и восхищаемся»: Матвиенко впечатлила выставка «Мой Петербург»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Она призвала каждого петербуржца обязательно посетить экспозицию.

Ощутить себя частью Северной столицы и заглянуть в ее будущее можно прямо сейчас — на выставке «Мой Петербург». Здесь — главные достижения, посвященные промышленности, образованию, туризму и не только. А еще у гостей есть возможность узнать о новых мегапроектах города и даже услышать, как бьется его сердце. Уникальную экспозицию уже увидели полмиллиона человек. Сегодня здесь побывала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это интерактивно, это креативно, это содержательно и для всех возрастов. Мне кажется, что каждый петербуржец обязательно должен посетить эту выставку. Своего рода это путешествие в тот Петербург, который мы любим и знаем, в тот Петербург, который мы хотим видеть в будущем, в динамичном его развитии, движении, тот Петербург, которым мы гордимся, восхищаемся. Наш любимый город», — высказалась Матвиенко.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, отметил, что мегапроекты, которые развиваются в городе-мегаполисе XXI века, — очень сложные и непростые.

Много интересного там и для самых юных посетителей. Они могут пообщаться с писателями и поэтами с помощью нейросети, управлять погодой или корабликом на Неве. Всего гостей ждут 12 залов, в оформлении которых участвовали лучшие городские музеи и предприятия.