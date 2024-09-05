Расплатятся свободой и миллионами: суд в Москве вынес приговор участникам «билетной мафии»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; 5-tv.ru

Осужденным придется возместить многомиллионные компенсации театрам.

В Москве приговорили участников так называемой билетной мафии. Организаторы криминального бизнеса создали крупную сеть по перепродаже билетов в известные столичные театры.

Дело поставили на поток: за два года прибыль перекупщиков превысила миллиард рублей, офисы располагались в восьми регионах страны, а трудились в них десятки сотрудников. Как работала эта схема обмана — в репортаже корреспондента «Известий» Артема Яковенко.

Сразу после судебного заседания Юлия Чарыкова и Яны Тагина убегают, прячась за спиной адвоката. Во время приговора они закрывали лицо руками и полностью игнорировали журналистов.

Имена этой четверки стали известны широкой общественности только недавно. До этого группу аферистов называли просто и со вкусом — «билетная мафия». По версии следствия, коммерсанты подделывали сайты известных театров и под именем госучреждений продавали билеты с огромной наценкой. Покупатели, конечно, проходили на представление, но по таким ценам, что второй раз идти уже не хотелось.

На видео — своеобразная билетная касса: десятки рабочих мест для дизайнеров, менеджеров по рекламе и сотрудников кол-центра. IT-специалисты настраивали поисковые алгоритмы так, чтобы при запросах пользователей о покупке билетов первыми в списке появлялись именно «сайты-двойники». Оперативники сначала провели обыск в «офисе продаж», а затем заглянули домой к главарям.

Дома у спекулянта нашли пачки денег и отчетность. На экране — номера заказов и суммы, которые покупатели со всей страны выложили за то, чтобы приобщиться к прекрасному. Масштаб обмана поражает: восемь региональных офисов и больше 150 сотрудников.

Организаторы схемы наверняка знали, что нарушают закон, поэтому проявляли осторожность. Сначала деньги шли на счета подставных фирм, а уже потом оседали в карманах лидеров ОПГ. По подсчетам следователей, из-за аферы театры недосчитались больше девяти миллионов рублей.

За два года перекупщики таким образом заполучили больше миллиарда рублей. Сейчас все их сайты уже заблокированы, однако это не вернет клиентам потраченные деньги, а театрам — репутацию.

«Зритель обманут, зритель недоволен, особенно неприятно, это когда ему нужно вернуть билет, а он его вернуть не может», — говорит первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова Марина Андрейкина.

Группировка, которая оказалась на скамье подсудимых, крупная, но не единственная. Наткнуться на сайты-клоны театров в интернете можно и сейчас. Но приговор, который огласили этой четверке аферистов — станет лишним напоминанием, что за незаконные прибыли придется расплачиваться собственной свободой. Алексей Куринов получил семь с половиной лет колонии, Виталий Гашаков — четыре с половиной года. Яна Тагина и Юлия Чарыкина отделались условными сроками в пять лет. Помимо этого, осужденным придется заплатить многомиллионные компенсации театрам.