«Кирк, не могу больше ждать»: что известно об исчезновении актрисы Джин Спенглер

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Почти 75 лет В Голливуде назад пропала «королева второго плана».

Джин Спенглер актриса «золотой эпохи» Голливуда. Можно решить, что она известна своей невероятной игрой, но все намного прозаичней. Спенглер прославилась историей своего исчезновения.

Седьмого октября 1949 года 26-леняя Джин пропала. Актриса должна была встретиться с бывшим мужем, с которым были непростые отношения из-за общего ребенка. По решению суда девочку сначала отдали отцу, но из-за его неадекватного поведения — полного запрета видеться с матерью. Суд принял решение отдать дочь обратно Спенглер. И вот, седьмое октября экс-супруги должны были встретиться и обсудить алименты, которые отец девочки — Декстер Беннер отказывался выплачивать. Но Джин не пришла.

Оставив девочку с сестрой «королева второго плана», как ее называли в Голливуде, убежала на встречу. Через несколько часов Джин позвонила родным и сказала, что ее срочно вызвали на съемки и вернется она только за полночь. Ничего кроме нервного голоса, который можно списать на обычное волнение семья не заметила. Больше она на связь никогда не вышла.

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Расследование ее исчезновения стало одним из самых громких дел старого Голливуда. Хотя по началу полиции все казалось скучным и простым. В правоохранительные органы обратились родственники актрисы и озвучили свою очевидную версию: виновен Декстер Беннер.

«Во многих делах об исчезновениях в первую очередь проверяют как раз близких родственников, супругов, потому что у супруга как правило есть мотив. И в нашей истории ситуация развивалась достаточно конфликтно», — объяснил криминалист, юрист Руслан Авдеев.

Но Беннер оказался не в курсе пропажи экс-супруги. Он весь день просидел дома.

«Он сказал, что в этот момент, когда Джин исчезла, он был дома со своей супругой. Супруга также подтвердила его алиби, поэтому любые подозрения с него были сняты, но тем не менее эта версия тщательно проверялась полицией», — уточнил юрист Михаил Захаров.

Со съемками тоже не все так однозначно.

«В дальнейшем, когда полиция стала расследовать вопрос, а где же, на какой площадке происходили съемки, то такой площадки вдруг не обнаружили. И больше никаких сведений о том, где она была весь этот период, полиции достать не удалось», — сказал эксперт.

Следовательно, актриса соврала, и никакой встречи быть и не должно. Съемки в этот день так же планировались. И расследование зашло в тупик: куда и зачем поехала Джин?

Только после всех вскрывшихся обстоятельств полицейские решили отнестись к делу серьезно. Ничего известно не было, дело казалось крайне запутанным, но благо в тот момент был Гриффит-парк, в котором часто находили жертв разных преступлений. Туда и решили отправиться на поиски улик И не зря.

В парке нашли сумочку актрисы со скудным содержимым: помадой, платком, чеком и странной запиской.

«Кирк, не могу больше ждать, намерена обратиться к доктору Скотту и лучше это сделать, пока мама находится в отъезде». В конце этих слов стояла запятая. Таким образом, эта записка содержала две фамилии, которые расследовала полиция. Это Кирк и доктор Скотт», — пояснил юрист.

Записка навела офицеров на следующие варианты развития событий.

Первый вариант: подпольный аборт

В окружении Джин не было ни одного мужчины с именем Кирк, кроме знаменитого актера Кирка Дугласа. В полицию он при шел сам.

«Он признал, что снимался с Джин в фильме, но при этом отрицал свою причастность к какому-либо событию, связанному с исчезновением Джин», — продолжил эксперт.

Чуть позже удалось выяснить, какого врача она упоминала в записке. Как рассказали актрисы, Джин планировала прервать незапланированную беременность и искала врача, кто согласиться провести операцию (в тот момент аборты в США были запрещены). Офицеры опросили всех врачей с фамилией Скотт, но никто не признался в причастности. Расследование зашло в тупик.

Благо журналисты не оставили это так и начали накидывать свои версии раззадоривая читателей.

Второй вариант: Джин жертва маньяка

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

«Джин Спенглер стала жертвой серийного убийцы», – с таким заголовком вышел один из американских таблоидов.

Первое громкое предположение актеров о судьбе актрисы оказалось скучным. Они связали исчезновение Спенглер с пропавшей в 1947 году актрисой Элизабет Шорт или Черный Георгин. Кареглазая брюнетка быстро начала покорять Голливуд, но дело о ее исчезновении так и не раскрыли.

В последний раз Элизабет Шорт видели в фойе гостиницы. Спустя неделю ее изувеченное тело нашли на окраине города.

Третий вариант: убита влюбленным бандитом

www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

«Версия, что криминальные элементы могли быть причастны к ее исчезновению, также проверялась неоднократно полицией», – заявил Михаил Захаров.

Очень романтичная и литературная версия больше понравилась читателям. К тому же основания, чтобы поверить в нее были весомей. В начале карьеры Джин танцевала в одном из популярных клубов Лос-Анджелеса, где вполне могла привлечь внимание криминального авторитета. Поговаривали, что один из таких «кадров» Дэви Огул влюбился в молодую актрису. Он тоже пропал через несколько дней, после исчезновения Джин.

Четвертый вариант: побег

www.globallookpress.com / Paul Sullivan

Он вытекает из третьего. Актриса просто могла сбежать с бандитом бросив дочь. Карьеры актрисы складывалась непросто, поэтому сбежать и начать абсолютно новую жизнь, кажется неплохой идеей.

«В другом совершенно штате, в Калифорнии, по фотографиям эту пару, то есть девушку и смуглого мужчину, опознали сотрудники отеля», — предположил Руслан Авдеев.

Чуть позже пару также заметили в Филадельфии, Аризоне и Мехико. Но скорее всего людям просто показалось. Да и как не может не показаться. За информацию об актрисе платили 1.000 долларов, по современному курсу это 10.000 долларов, на рубли это почти 900 тысяч рублей. Сумма очень даже приличная. Всякое показаться может.

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Дело о пропаже Джин Спенглер до сих пор не раскрыто. Вот уже 75 лет. Зато хотя бы в своей личной драме она стала королевой первого плана.

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