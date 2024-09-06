Идеальная ротация: звезды на красной дорожке дня рождения «Русского радио»
Попасть на радио и занять лидирующие позиции в чартах — важные для многих артистов цели. А остаться там на десятилетия — верх профессионализма.
Каждый артист в начале своего пути сталкивался с проблемой — нужно раскрутить песню и повысить узнаваемость, а приходили к этому чаще всего путем попадания в хит-парад музыкальных радиостанций. Возможно, именно поэтому сегодня звезды с теплотой и трепетом во время диалога с журналистами вспоминали песни, которые впервые взяли в эфир «Русского радио». Для многих на тот момент это стало неким трамплином в мир шоу-бизнеса.
К слову, не всегда это удавалось. Зачастую артисты сталкивались с такими высказываниями, как «Не формат!», «Ширпотреб!», «Вас таких много». Ну, и куда же без цензуры. Например, легендарную песню о Москве на стихи Сергея Есенина группы «Монгол Шуудан» не брали из-за слова «проститутка». И это в лихие 90-е. Вот, и сейчас Настасья Самбурская столкнулась с тем, что не может продвинуть свою песню «Ах, уедь!» в ротацию, потому что при быстром произношении все слышат совершенно другое.
Впрочем, претензии - это нормальный рабочий процесс. А вот день рождения - это праздник, который раз в году помогает забыть обо всем и тепло поздравить. Что и сделали знаменитости. Подробнее в фоторепортаже на 5-tv.ru.
Несмотря на судебные разбирательства, Лариса Долина решила выйти в свет в ярко-желтом костюме. Не выглядела грустной, но и комментировать произошедшее тоже не стала.
1/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Юлия Барановская на дорожку пришла в обнимку с Еленой Север. Перешептываясь, смотря на Gafur, звезды ушли к сцене. Однако, пробыли там недолго.
2/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Всеми любимая звездная пара, благодаря которой мы все и верим в любовь: Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Артисты поделились историей о первом сентября, изменениях в музыке и направились в обнимку петь хиты. Даже атмосфера на дорожке наполнилась любовью.
3/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Одной из самых пунктуальных на дорожке оказалась Анна Семенович. Даже несмотря на такой простой образ, секс-символ России все равно не обошлась без комплиментов Дмитрия Колдуна.
4/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Дмитрий Колдун на мероприятии был слегка смущенный и помятый. Возможно, подготовка к яркой премьере клипа, где он играет и целуется со слонихой Николь, отнимает слишком много времени.
5/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
На удивление, МОТ на дорожку пришел без своей супруги. Отказавшись от диалога с журналистами, в спешке покинул фото-зону. Возможно, разлука в пару часов от семьи дается артисту тяжело.
6/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
А вот IVAN пришел в типичном для себя амплуа — полностью в черном луке. И в сопровождении любимой супруги Алины Сухоруких. В очередной раз назвал себя «не форматом» и скрылся в неизведанные дали.
7/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Бывшая IVАN Анастасия Самбурская удивила всех: актриса была в хорошем настроении и пообщалась с журналистами больше 30 секунд, а это рекорд!
8/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Яркая и естественная Елена Север, попозировав фотографам, отправилась на поиски Юлии Барановской. Вернувшись вместе с подругой, певица расцвела.
9/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Выпивший эликсир молодости Митя Фомин пришел с нестандартной прической — ирокезом. Свобода самовыражения в чистом виде! Вел себя любвеобильно, в частности к Мие Бойке, чей недавний поступок искренне пытался оправдать.
10/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Жизнерадостная и отдохнувшая Ирина Дубцова пришла на дорожку вместе с Natan. Артисты много смеялись и переглядывались. Что бы это не значило — клипу быть.
11/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Несмотря на легкий образ, Кирилл Туриченко выделялся на дорожке, благодаря своей жене Дарье Тарасовой. Но не все так гладко. Должно быть, супруги поссорились перед выходом, потому что, когда солист «Иванушек» приобнимал супругу, ответной реакции не последовало.
12/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Флешмоб IVAN с черным луком охотно поддержал и Gafur. Вел себя стеснительно, в некоторой степени даже неловко. Возможно, не хватало твердой продюсерской поддержки рядом в лице Elman.
13/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Сторонник тихого времяпрепровождения Akmal также появился на дорожке вместе со своей девушкой, но фотографироваться пошел один. И пусть весь мир подождет, подумал артист, и направился танцевать вместе со своей дамой сердца. В обнимку пара простояла около трех песен.
14/14 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев