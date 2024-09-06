Идеальная ротация: звезды на красной дорожке дня рождения «Русского радио»

Попасть на радио и занять лидирующие позиции в чартах — важные для многих артистов цели. А остаться там на десятилетия — верх профессионализма.

Каждый артист в начале своего пути сталкивался с проблемой — нужно раскрутить песню и повысить узнаваемость, а приходили к этому чаще всего путем попадания в хит-парад музыкальных радиостанций. Возможно, именно поэтому сегодня звезды с теплотой и трепетом во время диалога с журналистами вспоминали песни, которые впервые взяли в эфир «Русского радио». Для многих на тот момент это стало неким трамплином в мир шоу-бизнеса.

К слову, не всегда это удавалось. Зачастую артисты сталкивались с такими высказываниями, как «Не формат!», «Ширпотреб!», «Вас таких много». Ну, и куда же без цензуры. Например, легендарную песню о Москве на стихи Сергея Есенина группы «Монгол Шуудан» не брали из-за слова «проститутка». И это в лихие 90-е. Вот, и сейчас Настасья Самбурская столкнулась с тем, что не может продвинуть свою песню «Ах, уедь!» в ротацию, потому что при быстром произношении все слышат совершенно другое.

Впрочем, претензии - это нормальный рабочий процесс. А вот день рождения - это праздник, который раз в году помогает забыть обо всем и тепло поздравить. Что и сделали знаменитости. Подробнее в фоторепортаже на 5-tv.ru.