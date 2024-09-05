«Должны влюбиться»: Песков высказался о смехе Харрис после «сигнала» Путина

Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds

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Российский лидер пошутил на эту тему на пленарном заседании ВЭФ-2024.

Каждый должен влюбиться в смех кандидата в президенты США от демократической партии Камалы Харрис. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис», — сказал он.

При этом на вопрос о том, как обстояло дело прежде, Песков со смехом ответил: «Раньше мы наблюдали, ждали сигналов».

Песков высказал свое мнение после выступления лидера России Владимира Путина на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В частности, он счел смех Харрис заразительным и назвал политика «фаворитом» России, коим она стала после решения главы США Джо Байдена покинуть президентскую гонку.

«У нас „фаворитом“ был Байден, но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддерживать Харрис, значит и мы будем поддерживать. Она так заразительно смеется, что это говорит, что у нее все хорошо», — сыронизировал Путин.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал предсказуемой дальнейшую линию демократов США в отношении РФ.