«Без креатива никуда»: глава Якутии о новом векторе развития экономики
Глава Якутии Николаев: без креатива в экономике никуда
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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По его словам, это правило действует как для туристической отрасли, так и для любой другой.
Экономика не может развиваться без креатива. С таким заявлением на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
«Мы будем развивать не только креативную индустрию, но и в целом повышать креативность нашей экономики, потому что без креативности экономики в любых отраслях, начиная от гражданской авиации, заканчивая вопросами туризма, точно без креатива никуда», — прокомментировал ситуацию Николаев в рамках сессии «Креативный каркас 2030: развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке».
По его словам, самую крупную добавленную стоимость продукции создают те люди, которые умеют делать привлекательный дизайн, «начинку» для товара.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
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