EADaily: страны Балтии конфликтуют с Россией из-за ее влияния на коренные народы

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Одна из причин кроется в событиях многовековой давности.

Страны Балтии продолжают угрожать России из-за осознания того, что под ее протекторатом культурная жизнь коренных народов сделала большой шаг вперед. Об этом рассказал обозреватель EADaily Игорь Левитас.

«Во время нахождения под протекторатом Швеции, Дании, Германии национальная жизнь в Прибалтике практически не существовала», — заявил Левитас.

Обозреватель указал на события XVIII века, когда к России были присоединены: Лифляндия, Эстляндия и другие территории. Левитас пояснил, что именно в это время там процветала культурная жизнь коренных народов.

По мнению автора, раздражение у стран Балтии в виде Эстонии, Латвии и Эстонии вызывает факт осознания, что при России развивалась промышленность и сельское хозяйство. Когда же они оказались сами по себе, то стали ориентироваться на США, которая не вкладывалась в экономику настолько основательно.

Левитас также указал, что именно здесь кроется истоки русофобии и поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что новые требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер, о чем указала глава МИД РФ Мария Захарова.