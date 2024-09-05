На ВЭФ подписали 258 соглашений на 5,4 триллиона рублей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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Таких цифр не было никогда ранее, эта сумма является рекордной.
В рамках IX Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024 года было подписано 258 соглашений на рекордные 5,4 триллиона рублей. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«Одним из важных продуктов Восточного экономического форума являются соглашения. Здесь тоже рекорд у нас: подписаны 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млрд (рублей — Прим.ред.)», — прокомментировал итоги форума Трутнев.
По его словам, подобных цифр еще никогда не было, они являются рекордными.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что до 2030 года на Дальнем Востоке будет построено 100 миллионов квадратов жилья.