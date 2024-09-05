Суд приостановил деятельность компании, автобус которой упал в Мойку в Петербурге

Фото: МЧС России / ТАСС

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Водитель транспортного средства ждет суда в СИЗО.

Московский районный суд приостановил деятельность компании ООО «Такси», автобус которой упал в реку Мойка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Трагедия произошла 10 мая 2024 года. Пассажирский автобус, передвигавшийся по набережной реки Мойка, столкнулся с автомобилем и упал в воду. В результате погибли семь человек.

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО „Такси“ за совершение правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ („Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии“)», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Водителя попавшего в смертельно ДТП автобуса Рахматшоха Курбонова 12 мая арестовали на два месяца. В июле его содержание под стражей продлили до 9 октября. Свою вину в аварии мужчина признал, однако указал, что все произошло из-за отказа тормозов у транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тормоза упавшего в Мойку автобуса были исправны.