До 370 боевиков и 17 единиц бронетехники: ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области
Минобороны: за сутки ВС РФ уничтожили до 370 боевиков ВСУ в Курской области
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Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
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Российская армия продолжает ликвидировать украинских националистов в лесных массивах региона.
Российские военные продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, подразделения российской группировки «Север» успешно отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе сел Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное.
Помимо этого, ВС РФ продолжают поиски и ликвидацию диверсионных групп противника, которые прячутся в лесных массивах региона.
Российские силы также нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ как в самой Курской, так и в приграничной ей Сумской области.
«За сутки потери ВСУ составили до 370-тивоеннослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, средства ПВО сбили управляемые бомбы и дрон ВСУ над Курской областью.