Заядлая сладкоежка: жительница Тюмени наворовала шоколада на уголовную статью

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Суд уже вынес решение в отношении женщины. Какое наказание получила воришка?

Жительница Тюмени в несколько подходов вынесла из продуктового магазина крупной сети больше шести килограммов шоколадок. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информацию из судебного акта, который оказался в распоряжении агентства.

Согласно документам, все началось с двух упаковок шоколадных батончиков, которые приглянулись женщине. После выноса в общей сложности 64 сладостей она вновь решила вернуться в продуктовый магазин — но уже в другой день.

Важно отметить, что на этот раз женщина взяла уже пять пачек конфет, что закончилось для нее уже уголовной статьей. Жительницу Тюмени осудили за кражу и мелкое хищение, смягчив приговор из-за наличия у нее ребенка и помощи родственникам.

Итоговым решением суд приговорил жительницу Тюмени к 180 часам обязательных работ.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Тюмени молодой мужчина продавал шоколадные конфеты с гашишем внутри.