Заядлая сладкоежка: жительница Тюмени наворовала шоколада на уголовную статью
Жительница Тюмени наворовала шоколада на уголовную статью
Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Суд уже вынес решение в отношении женщины. Какое наказание получила воришка?
Жительница Тюмени в несколько подходов вынесла из продуктового магазина крупной сети больше шести килограммов шоколадок. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информацию из судебного акта, который оказался в распоряжении агентства.
Согласно документам, все началось с двух упаковок шоколадных батончиков, которые приглянулись женщине. После выноса в общей сложности 64 сладостей она вновь решила вернуться в продуктовый магазин — но уже в другой день.
Важно отметить, что на этот раз женщина взяла уже пять пачек конфет, что закончилось для нее уже уголовной статьей. Жительницу Тюмени осудили за кражу и мелкое хищение, смягчив приговор из-за наличия у нее ребенка и помощи родственникам.
Итоговым решением суд приговорил жительницу Тюмени к 180 часам обязательных работ.
Ранее 5-tv.ru писал, как в Тюмени молодой мужчина продавал шоколадные конфеты с гашишем внутри.