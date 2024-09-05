ВС РФ поразили завод по производству боеприпасов ВСУ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Также был нанесен удар по складу безэкипажных катеров противника.

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили за последние сутки завод по производству боеприпасов и склад безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по украинским предприятиям ОПК во Львове.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.