Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент выступил на пленарном заседании в рамках ВЭФ-2024.

В России необходимо решать демографические проблемы и заботы о семьях с детьми. Одной из главных задач является повышение рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Первое, конечно, повторяю, нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно — иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по девять, по десять человек в семьях», — сказал он.

Еще одной задачей является повышение производительности труда, при котором меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов. Для этого надо внедрять искусственный интеллект и методы управления производством.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали катастрофой низкий уровень рождаемости.