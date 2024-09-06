Политика и отражение стереотипов: откуда появились скуфы и кто они такие

Слово «скуф» стало набирать популярность в 2018 году после обращения россиянина

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

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Этот термин плотно вошел в лексикон современной молодежи. Что же он значит?

Понятие «скуф» зародилось среди пользователей соцсетей еще в 2018 году и быстро начало набирать популярностью. Обозначает оно неопрятного человека, чаще — мужчину, без каких-либо планов и претензий на жизнь. Агентство URA.RU рассказало, откуда пришло и что означает это слово.

Кто такой Скуфьин

Алексей Скуфьин был модератором раздела политики в соцсети «Двач»*. Конфликт с одним из пользователей довел мужчину до публикации видеообращения, где он призвал прекратить распространять ложные сведения на форуме.

Предположительно, именно он стал «лицом» нового понятия — скуф. Мужчина заявил, что ему не страшно показать свою личность, в итоге пользователи обнародовали личные данные Скуфьина. Вскоре его фамилия из-за популярности превратилась в нарицательную.

Что означает слово «скуф»

Мужчины, которые не заботятся о своем внешнем виде, превратились в массовом сознании в скуфов и скуфидонов. У таких: лишний вес, неухоженная одежда, а их примерный возраст - 30 лет. Пользователи сети разбавили новый образ и другими деталями: скуфы увлекаются алкоголем и высококалорийной пищей.

Среди прочего, это обычно мужчины с низкооплачиваемой работой, несущие бремя кредитов. Согласно популярному мнению, их увлечения заперты в рамках просмотра телевидения и футбола с перерывами на рыбалку.

Ранее 5-tv.ru писал, как рэпер Баста признался, что он настоящий скуф.

* — запрещен на территории РФ