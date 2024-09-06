Ни шагу назад: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Весьма позитивная неделя с благоприятным потенциалом. Практически каждый день можно использовать для важных дел, запусков, стартов, инвестиций, решения сложных вопросов.

Обратите особое внимание на понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье — на эти дни вполне можно планировать что-то серьезное.

И перенесите визит к врачу с четверга и воскресенья на другие дни, чтобы все анализы, беседы и диагностика прошли максимально продуктивно.

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Понедельник, 9 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Огненной крысы

В древних текстах этот день называют днем пустоты, к тому же здесь оказывается Красный Феникс и Абордажный крюк. Их влияние в основном распространяется на старших членов семьи и подвергает дополнительному риску травм и проблем со здоровьем.

Однако благодаря чистой водной энергии (или Ци) день Огненной крысы будет хорошим днем для свадьбы, переезда в новый дом, путешествия и земляных работ.

Благодаря структуре «Птица стремится в пещеру», дела в такой день будут удаваться легко. Есть шанс получить повышение в карьере, запустить успешный проект в области бизнеса. Кроме того, этот день хорош и для решения юридических вопросов, а также встреч с благодетелями. Но не обойдется без элементов неожиданности — в силу особенностей энергий дня.

Совет: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Вторник, 10 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Огненного быка

Великолепная структура дня, дополненная неплохими звездами, благоприятствует сдаче экзаменов, успешным переговорам по карьерным и служебным вопросам.

Сулит удачу в денежных и деловых вопросах, успешный брак в случае если вы наметите на этот день свадьбу. Он поддержит и инвестиции, и стратегическое планирование.

Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

Среда, 11 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Каменного тигра

Весьма благоприятный день для большинства дел. Здесь оказалась звезда Желтый охват. Такой день обязательно нужно использовать для важных дел, поскольку его энергии дадут импульс росту благосостояния и расширения семьи. Также он хорош для проведения переговоров, планирования, объявления о помолвке и свадьбы, любой деловой активности.

А структура дня «Зеленый дракон» входит под балдахин — сулит благоприятное завершение любых дел начатых в тот день.

Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии

Четверг, 12 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Земляного кролика

Перенесите визит в медучреждения с этого дня на какой-то другой. Звезда болезней может внести свои коррективы в решение вопросов здоровья — некорректные анализы, ухудшение общего самочувствия, неточности и сбои в системах, которые приведут к дискомфорту и неприятностям.

День спорит с энергиями месяца — петух пытается клюнуть кролика, и в такой суматохе редко что путное получается. Общий курс дел может быть тревожным и путанным, хотя и закончится все хорошо, но нервы может потрепать.

Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Пятница, 13 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Стального дракона

Из-за режущей энергии (Ци) в центральном дворце, этот день относится к неблагоприятным. Переговоры могут завершиться успешно, хоть и будут идти с затруднениями и препятствиями.

В судебных вопросах удачи ждать не приходится, есть риск возникновения юридических споров на почве ревности.

Совет: будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Суббота, 14 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Золотой змеи

Обладает позитивными энергиями, которые могут подойти для обращения к врачу, поиску работы, проведения собеседований, романтических свиданий.

Если вы где-то совершили ошибку, это хороший день для покаяния. Структура «Бог тюрьмы встречает непарного» способствует прощению, амнистии.

Кроме того, есть шанс получить неожиданную прибыль, несмотря на напряженную ситуацию. Однако следует тщательнее продумывать свои действия — импульсивные решения в такой день не дадут хороших результатов.

Совет: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Воскресенье, 15 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Водной лошади

Даже несмотря на день болезней, который не способствует легкому визиту к врачу и дает риск ухудшения общего самочувствия у тех, кому уже нездоровится. Все же этот день обладает благоприятными энергиями. Огненная звезда (Марс) дает позитивное течение дел и высокий потенциал этому дню.

Хаотичное, подчас слишком быстрое течение энергий, может дать внезапные, неожиданные вводные, и предостерегает от импульсивных решений, чтобы сохранять возможность держать ход дел под контролем. Консервативное поведение — лучший выбор в такой день.

Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

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