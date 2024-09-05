Российские силы освободили Заветное в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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О ходе спецоперации рассказали в Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Заветное в ДНР, сообщили в Минобороны страны.
«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Заветное», — говорится в ежедневной сводке ведомства.
Кроме того, российские силы нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик.
Отмечается, что ВСУ потеряли на этом направлении до 530 боевиков, два танка, бронетранспортер, три автомобиля, французскую САУ Caesar, гаубицу «Мста-Б», противотанковую пушку «Рапира» и другое вооружение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили село Карловка в ДНР.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.