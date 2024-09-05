Путин раскрыл детали работы по обмену заключенных между Россией и Западом

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Россияне вернулись на Родину 1 августа.

В работе по обмену заключенных между Россией и Западом принимали участие многие страны, в этом процессе были достигнуты позитивные результаты, ведь государства вернули своих граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы всегда равным образом относимся ко всем гражданам Российской Федерации, которые нуждаются в помощи государства. И будем это делать в будущем. Что касается состоявшихся обменов, то многие страны приняли участие в этой работе, в этой миссии», — сказал он.

Путин выразил благодарность наследному принцу Саудовской Аравии, действия которого привели к возвращению россиян на Родину. Также российский лидер отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил площадку для окончательного решения вопрос по обмену заключенными. Добрую волю проявились и некоторые другие страны из арабского мира. В результате все, кто участвовал в этом процессе, добились позитивного результата — возвращения своих граждан.

Обмен заключенными

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что кандидат в президенты США Дольнад Трамп подчеркнул успех Путина в обмене заключенными.