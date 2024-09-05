Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент призвал уделить внимание таким областям, как строительство и снабжение электроэнергией регионов Сибири.

России удалось стать одним из мировых лидеров по майнингу. С таким заявлением глава российского государства Владимир Путин выступил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Россия сегодня является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это с профицитом энергомощностей в Сибири», — прокомментировал ситуацию президент.

При этом российский лидер отметил, что профицит энергии в Сибири не должен превратиться в дефицит, который начнет сдерживать развитие сибирских регионов.

По словам Путина, строительство жилья, промышленных и социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей — гораздо более важные моменты, чем майнинг. Именно поэтому, отметил глава РФ, правительство приняло решение приступить к структурированию работы майнеров.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин высказался о поставках российского газа в Европу.