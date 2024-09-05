Путин: адресные программы поддержки продлят до 2030 года

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Благодаря этим мерам поддержки молодежь стала чаще переезжать жить в небольшие населенные пункты.

Адресные программы поддержки, включая «Земского доктора», будут продлены до 2030 года. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат. Еще одно решение касается программы «Земский работник культуры», — подчеркнул Путин в ходе планерного заседания.

По словам президента, выплаты по программам «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были увеличены вдвое для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, — до миллионов рублей, для медицинских работников среднего звена — до одного миллиона.

Российский лидер отметил, что после введения этих единовременных выплат молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет стали чаще переезжать в небольшие населенные пункты.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин высказался о поставках газа в европейские страны.