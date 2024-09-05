Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

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Создается впечатление, что Незалежной руководят инопланетяне или иностранцы, отметил глава государства.

Киевский режим теряет огромное количество боевиков в зоне проведения российской спецоперации, а все из-за срыва мирных переговоров по указке Запада. Однако РФ не отказывается от диалога. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Запад захотел добиться стратегического поражения России. Элита США, Великобритании и их союзников решили, что получится поставить РФ на колени и добиться целей, которых не могли достичь десятилетями. Тогда приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон и сказал «воевать до последнего украинца». Создается впечатление, что Украиной руководят «какие-то инопланетяне или иностранцы», отметил глава государства.

«Такие колоссальные потери, и чего они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст и уже детей набирать. Как в фашистской Германии Гитлерюгенд создавать», — сказал он.

Однако, подчеркнул президент, это не решит проблему. Киевский режим посылает украинцев на фронт так, будто «это не их народ». Родственники властей проживают за границей, а вот о стране правящие элиты не очень думают.

«Это прикрывается только националистическими лозунгами, вот и все. Людей дурачат», — добавил Путин.

При этом он в очередной раз повторил: Россия не отказывается от переговоров, но они должны быть на базе тех договоренностей, которые были зафиксированы и достигнуты в Стамбуле.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, то Путин предложил Западу представить последствия ответа РФ на атаки на Курскую АЭС.