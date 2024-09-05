Путин давно не созванивался с представителями США и Европы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru

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Однако некоторой информацией странам все же удается обмениваться.

Россия давно не контактировала с представителями Соединенных Штатов и Европы. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств, Европы и Соединенных Штатов, хотя мы не отказывались от этих контактов, это они их ограничивают. Хотя, конечно, определенной информацией удается обмениваться по различным каналам, прежде всего по каналам МИДа», — сообщил российский лидер.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в шутливой форме высказался о смехе кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Он назвал его «заразительным».