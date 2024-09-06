Хруст осенних заготовок: простые рецепты засолки огурцов
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Получить сочные малосольные овощи без уксуса можно уже на следующий день.
Начало сентября дает старт началу сбора овощей для их дальнейшего консервирования. Огурцы нередко выбиваются в лидеры для заготовок благодаря своей универсальности. Агентство URA.RU показало несколько простых рецептов.
Малосольные огурцы — без уксуса
Собирать огурцы лучше всего в день засолки, а укладывать их в емкость нужно вертикально.
Что понадобится:
- 1,5 килограмма огурцов;
- Пять зубчиков чеснока;
- Два листа хрена;
- Три листа вишни;
- Шесть листьев смородины;
- Три бутона гвоздики;
- Восемь горошин перца;
- Четыре столовые ложки соли.
Готовка:
Первым делом нужна кастрюля с водой — на 1,5 килограмма огурцов нужно два литра. Далее следует засыпать соль, перец, добавить лавровый лист, гвоздику, а затем поставить на огонь и дождаться кипения. Оставить на огне несколько минут — после этого процедить.
Финальный шаг: залить огурцы в емкости с готовым горячим рассолом и оставить в теплом месте. Их можно будет есть уже спустя сутки.
Маринованные огурцы
Идеальный способ для долгого хранения в прохладном помещении. Объем один литр у емкости позволит быстро и просто замариновать огурцы.
Что понадобится:
- 0,65 килограмма огурцов;
- 0,5 литра воды;
- одна столовая ложка соли;
- две столовой ложки сахара;
- две столовые ложки уксуса 9%;
- один зонтик укропа;
- один лавровый лист;
- одна гвоздика и кориандр;
- пять штук перец горошком;
- четыре горошины перец душистый;
- три зубчика чеснока.
Готовка:
Сначала нужно замочить огурцы в холодной воде, по времени — на несколько часов, далее промойте и обрежьте концы. Промойте и простерилизуйте банки, затем отправьте туда специи (исключая укроп) и чеснок.
Следующим шагом уложите огурцы. Дальше дело за маринадом из воды, соли и сахара, который нужно довести до кипения и после влить уксус.
Финальный этап: залить огурцы именно горячим маринадом, стерилизовать банки десять минут, а после герметично их закрыть. Затем перевернуть, позволить остыть и отправить на хранение в темное место.
Огурцы по-болгарски
Только снятые с грядки молодые крепкие огурцы для этого рецепта подходят лучше всего. Ингредиенты рассчитаны на банку, объемом три литра.
Что понадобится:
- два килограмма огурцов;
- два болгарских перца;
- три зубчика чеснока;
- два укропных зонтика;
- два лавровых листа;
- четыре горошины перца черного или душистого;
- 15 граммов 70% уксуса;
- один литр воды;
- одна столовая ложка соли;
- две столовые ложки сахара.
Готовка:
Огурцы нужно вымочить и обрезать, а банки простерилизовать — в последнее отправить специи по вкусу и перец. Рассол готовится из воды, соли и сахара, который нужно довести до кипения. Далее стоит залить его в приготовленные банки и оставить на полчаса.
Следующий этап — отправить рассол в кастрюлю, дождаться кипения и разлить по банкам. Причем в них нужно добавить уксус для консервации 70%.
Финальный шаг: закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Они должны остывать под теплой тканью, а храниться в темном месте.
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