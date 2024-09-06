Хруст осенних заготовок: простые рецепты засолки огурцов

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Получить сочные малосольные овощи без уксуса можно уже на следующий день.

Начало сентября дает старт началу сбора овощей для их дальнейшего консервирования. Огурцы нередко выбиваются в лидеры для заготовок благодаря своей универсальности. Агентство URA.RU показало несколько простых рецептов.

Малосольные огурцы — без уксуса

Собирать огурцы лучше всего в день засолки, а укладывать их в емкость нужно вертикально.

Что понадобится:

1,5 килограмма огурцов;

Пять зубчиков чеснока;

Два листа хрена;

Три листа вишни;

Шесть листьев смородины;

Три бутона гвоздики;

Восемь горошин перца;

Четыре столовые ложки соли.

Готовка:

Первым делом нужна кастрюля с водой — на 1,5 килограмма огурцов нужно два литра. Далее следует засыпать соль, перец, добавить лавровый лист, гвоздику, а затем поставить на огонь и дождаться кипения. Оставить на огне несколько минут — после этого процедить.

Финальный шаг: залить огурцы в емкости с готовым горячим рассолом и оставить в теплом месте. Их можно будет есть уже спустя сутки.

Маринованные огурцы

Идеальный способ для долгого хранения в прохладном помещении. Объем один литр у емкости позволит быстро и просто замариновать огурцы.

Что понадобится:

0,65 килограмма огурцов;

0,5 литра воды;

одна столовая ложка соли;

две столовой ложки сахара;

две столовые ложки уксуса 9%;

один зонтик укропа;

один лавровый лист;

одна гвоздика и кориандр;

пять штук перец горошком;

четыре горошины перец душистый;

три зубчика чеснока.

Готовка:

Сначала нужно замочить огурцы в холодной воде, по времени — на несколько часов, далее промойте и обрежьте концы. Промойте и простерилизуйте банки, затем отправьте туда специи (исключая укроп) и чеснок.

Следующим шагом уложите огурцы. Дальше дело за маринадом из воды, соли и сахара, который нужно довести до кипения и после влить уксус.

Финальный этап: залить огурцы именно горячим маринадом, стерилизовать банки десять минут, а после герметично их закрыть. Затем перевернуть, позволить остыть и отправить на хранение в темное место.

Огурцы по-болгарски

Только снятые с грядки молодые крепкие огурцы для этого рецепта подходят лучше всего. Ингредиенты рассчитаны на банку, объемом три литра.

Что понадобится:

два килограмма огурцов;

два болгарских перца;

три зубчика чеснока;

два укропных зонтика;

два лавровых листа;

четыре горошины перца черного или душистого;

15 граммов 70% уксуса;

один литр воды;

одна столовая ложка соли;

две столовые ложки сахара.

Готовка:

Огурцы нужно вымочить и обрезать, а банки простерилизовать — в последнее отправить специи по вкусу и перец. Рассол готовится из воды, соли и сахара, который нужно довести до кипения. Далее стоит залить его в приготовленные банки и оставить на полчаса.

Следующий этап — отправить рассол в кастрюлю, дождаться кипения и разлить по банкам. Причем в них нужно добавить уксус для консервации 70%.

Финальный шаг: закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Они должны остывать под теплой тканью, а храниться в темном месте.

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