Хруст осенних заготовок: простые рецепты засолки огурцов

Александр Тарасов 116 0
Хруст осенних заготовок: простые рецепты засолки огурцов

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Получить сочные малосольные овощи без уксуса можно уже на следующий день.

Начало сентября дает старт началу сбора овощей для их дальнейшего консервирования. Огурцы нередко выбиваются в лидеры для заготовок благодаря своей универсальности. Агентство URA.RU показало несколько простых рецептов.

Малосольные огурцы — без уксуса

Собирать огурцы лучше всего в день засолки, а укладывать их в емкость нужно вертикально.

Что понадобится:

  • 1,5 килограмма огурцов;
  • Пять зубчиков чеснока;
  • Два листа хрена;
  • Три листа вишни;
  • Шесть листьев смородины;
  • Три бутона гвоздики;
  • Восемь горошин перца;
  • Четыре столовые ложки соли.

Готовка:

Первым делом нужна кастрюля с водой — на 1,5 килограмма огурцов нужно два литра. Далее следует засыпать соль, перец, добавить лавровый лист, гвоздику, а затем поставить на огонь и дождаться кипения. Оставить на огне несколько минут — после этого процедить.

Финальный шаг: залить огурцы в емкости с готовым горячим рассолом и оставить в теплом месте. Их можно будет есть уже спустя сутки.

Маринованные огурцы

Идеальный способ для долгого хранения в прохладном помещении. Объем один литр у емкости позволит быстро и просто замариновать огурцы.

Что понадобится:

  • 0,65 килограмма огурцов;
  • 0,5 литра воды;
  • одна столовая ложка соли;
  • две столовой ложки сахара;
  • две столовые ложки уксуса 9%;
  • один зонтик укропа;
  • один лавровый лист;
  • одна гвоздика и кориандр;
  • пять штук перец горошком;
  • четыре горошины перец душистый;
  • три зубчика чеснока.

Готовка:

Сначала нужно замочить огурцы в холодной воде, по времени — на несколько часов, далее промойте и обрежьте концы. Промойте и простерилизуйте банки, затем отправьте туда специи (исключая укроп) и чеснок.

Следующим шагом уложите огурцы. Дальше дело за маринадом из воды, соли и сахара, который нужно довести до кипения и после влить уксус.

Финальный этап: залить огурцы именно горячим маринадом, стерилизовать банки десять минут, а после герметично их закрыть. Затем перевернуть, позволить остыть и отправить на хранение в темное место.

Огурцы по-болгарски

Только снятые с грядки молодые крепкие огурцы для этого рецепта подходят лучше всего. Ингредиенты рассчитаны на банку, объемом три литра.

Что понадобится:

  • два килограмма огурцов;
  • два болгарских перца;
  • три зубчика чеснока;
  • два укропных зонтика;
  • два лавровых листа;
  • четыре горошины перца черного или душистого;
  • 15 граммов 70% уксуса;
  • один литр воды;
  • одна столовая ложка соли;
  • две столовые ложки сахара.

Готовка:

Огурцы нужно вымочить и обрезать, а банки простерилизовать — в последнее отправить специи по вкусу и перец. Рассол готовится из воды, соли и сахара, который нужно довести до кипения. Далее стоит залить его в приготовленные банки и оставить на полчаса.

Следующий этап — отправить рассол в кастрюлю, дождаться кипения и разлить по банкам. Причем в них нужно добавить уксус для консервации 70%.

Финальный шаг: закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Они должны остывать под теплой тканью, а храниться в темном месте.

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