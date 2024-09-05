«Много лет назад»: Путин рассказал о встрече с Дуровым

Путин заявил, что встречался с Дуровым один раз много лет назад

Фото, видео: Reuters / Albert Gea; 5-tv.ru

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После задержания владельца Telegram во Франции, активно обсуждалось, что перед этим он встречался с российским лидером в Баку.

Задержанный во Франции создатель Telegram Павел Дуров и глава российского государства Владимир Путин виделись в Москве один раз много лет назад. Об сам президент рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Я один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад, он рассказывал о своих планах. Это было в Кремле. С тех пор мы с ним не виделись и контактов не поддерживали. Зачем мне с ним встречаться. Я даже не знал, что он был в Баку», — поделился президент.

По словам Путина, он бы ответил на желание Дурова встретиться еще раз, однако таких запросов не поступало. К слову, президент полагал, что владелец популярного в мире российского мессенджера живет в Москве, а претензий у российских властей к нему не было.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Суд предъявил ему обвинения по пяти пунктам, после чего предприниматель был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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