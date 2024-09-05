Путин: объем экономики Китая больше США, и этот разрыв постоянно увеличивается

Фото, видео: www.globallookpress.com / BjÃ’.Â¶rn Trotzki, via www.imago; 5-tv.ru

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Президент РФ рассказал об успехе юаня и развитии отношений участников БРИКС на ВЭФ-2024.

Соединенные Штаты имеют мощную экономику, но по объему она отстает от Китая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Да, американская экономика мощная, хорошая, структура ее выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше. На втором месте США», — сказал он.

Президент подчеркнул, что разрыв между экономиками США и Китая постоянно увеличивается. Это связано с использованием юаня в международных расчетах. Так, КНР находится на первом месте по паритету покупательской способности, США — на втором, Индия — на третьем, а Россия — на четвертом.

Кроме того, Путин прокомментировал отношения России с партнерами по БРИКС. По его словам, они развиваются очень успешно. Все началось в 2005 году, когда РФ, Индия и Китай образовали РИК, потом присоединились Бразилия и Южная Африка. Теперь же 30 стран хотят сотрудничать с ними, а некоторые готовы вступить в БРИКС.

«Новые члены БРИКС самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой, очень интересные государства. И они, безусловно, внесут свой позитивный вклад в развитие организации», — заявил Путин.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал главную задачу, которая стоит перед Россией сегодня.