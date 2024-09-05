Путин: Россия не проводит политику отказа от доллара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Глава государства подчеркнул, что финансовые политические власти США своими непрофессиональными действиями сами подтолкнули к изменениям приоритетов в расчетах.

Россия не проводит политику отказа от доллара, однако сейчас вынуждена искать другие возможности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Прежде всего хочу сказать, что мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчета в долларах, нам отказали. Мы просто вынуждены искать другие возможности», — сказал он.

Путин подчеркнул, что валюта отражает экономическую мощь державы. Сегодня ситуация в мире меняется. Так, страны Глобального Юга составляют более 50% мирового ВВП, а государства БРИКС — примерно одну треть. Меняются и приоритеты в использовании определенных валют. Например, члены БРИКС используют национальные валюты, а это уже примерно 65% в глобальной экономике.

«Но финансовые политические власти Соединенных Штатов, они этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми и действиями подталкивают этот процесс», — сказал он.

Причем, подчеркнул Путин, США, вероятно, понимают, что совершили ошибку, но уже не могут выйти из этой колеи.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин на ВЭФ поручил увековечить память о Курильской десантной операции.