Путин назвал главную задачу, которая стоит перед Россией сегодня

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Целью ВСУ при нападении на Курскую область было заставить наше государство нервничать и суетиться.

Важная цель, которая стоит перед Россией сегодня — выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из приграничных территорий России. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Российский лидер напомнил, что прежде всего необходимо думать о людях, которые проходят через эти испытания и страдают от террористических актов.

«Священный долг вооруженных сил — сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан», — подчеркнул президент Российской Федерации.

Он также напомнил, что главной целью российской армии, которой она придерживается с начала специальной военной операции — это освобождение Донбасса.

По словам президента, цель ВСУ при нападении на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Дальнем Востоке начнет курсировать поезд с аптекой и поликлиникой.