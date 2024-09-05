Гособвинение запросило 8,5 лет колонии для блогера Александра Шпака

Фото: Instagram** / sashashpakofficial

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Бодибилдер живет за границей, откуда позволяет себе делать нелестные высказывания в сторону РФ.

Гособвинение запросило восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима для блогера Александра Шпака. Об этом стало известно 5-tv.ru из зала суда.

Бодибилдера обвиняют по статье за «Распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти». Поводом для возбуждения уголовного дела стало ранее опубликованное Шпаком видео в социальных сетях, где он обвинил российских военных в подрыве Каховской гидроэлектростанции.

Александр Шпак — российский бодибилдер и блогер. Он прославился за счет своей эпатажной и шокирующей внешности. Мужчина нарастил клыки, вставил имплантаты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом. После начала СВО Шпак уехал за границу, откуда позволяет себе делать нелестные высказывания в сторону РФ.

Недавно он на камеру сжег российский паспорт, после чего против него было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Алексея Панина*.

* — признан иностранным агентом в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.