«Поставим точку!» — Путин заявил о сохранении ставки по ипотеке на Дальнем Востоке
Путин: нужно сохранить ставку по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Такие программы прежде были продлены до конца 2030 года.
Необходимо поставить точку, сохранив ставку по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике на уровне 2%. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Предлагаю здесь поставить точку — сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменными, а именно в 2% годовых», — сказал он.
Президент подчеркнул, что такой ипотекой могут воспользоваться, в том числе молодые семьи в возрасте до 36 лет, а еще сотрудники оборонной промышленности, врачи и учителя. Путин напомнил: данные ипотечные программы в Арктике и на Дальнем Востоке продлены до конца 2030 года.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал задуматься о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке. По словам президента, Нижне-Зейская гидроэлектростанция (ГЭС) может защищать населенные пункты от паводков.