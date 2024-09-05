Путин: нужно сохранить ставку по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Такие программы прежде были продлены до конца 2030 года.

Необходимо поставить точку, сохранив ставку по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике на уровне 2%. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Предлагаю здесь поставить точку — сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменными, а именно в 2% годовых», — сказал он.

Президент подчеркнул, что такой ипотекой могут воспользоваться, в том числе молодые семьи в возрасте до 36 лет, а еще сотрудники оборонной промышленности, врачи и учителя. Путин напомнил: данные ипотечные программы в Арктике и на Дальнем Востоке продлены до конца 2030 года.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал задуматься о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке. По словам президента, Нижне-Зейская гидроэлектростанция (ГЭС) может защищать населенные пункты от паводков.