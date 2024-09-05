«Поликлиника и аптека на колесах»: на Дальнем Востоке появится медицинский поезд

Путин: на Дальнем Востоке начнет курсировать поезд с аптекой и поликлиникой

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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В регионе есть населенные пункты, до которых можно добраться только по железной дороге.

На Дальнем Востоке запустят поезд, который будет курсировать между населенными пунктами. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Президент напомнил, что на Дальнем Востоке есть населенные пункты, до которых можно добраться только по железной дороге.

«С сентября этого года в пяти дальневосточных субъектах, а со следующего года — в восьми, начнет курсировать передвижной консультативный диагностический центр. По сути, этот поезд представляет собой настоящую современную поликлинику и аптеку на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами», — рассказал глава РФ.

Российский лидер также выразил благодарность компании РЖД, врачам, медсестрам, железнодорожникам и другим специалистам, которые принимают участие в этом проекте.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Приморье станет первым международным регионом для ТОР.