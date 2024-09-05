Путин: глубоководный порт с участием компаний Белоруссии и КНР появится в ДФО

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Минск заинтересован в развитии портовой инфраструктуры на Кольском полуострове.

На Дальнем Востоке может появиться новый глубоководный порт с участием компаний из Белоруссии и Китая. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Он отметил, что в Приморье планируется создать первую международную территорию опережающего развития (ТОР).

«Большой интерес к нему проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — заявил глава государства.

Президент попросил Госдуму и правительство РФ ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов.

Путин добавил, что Белоруссия предметно рассматривает перспективы развития портовой инфраструктуры и своих терминалов на Кольском полуострове. Россия приглашает к работе в этом проекте белорусских коллег.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Дальний Восток флагманом новой экономической реальности.