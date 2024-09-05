Важный партнер: сотрудничество России и Китая обсудили на ВЭФ

Сотрудничество России и Китая обсудили на ВЭФ

Фото, видео: VCG / Visual China Group / ТАСС

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Этой теме была посвящена отдельная сессия.

Создание совместных предприятий и обмен лучшими инвестиционными практиками с главным экономическим партнером России — Китаем также обсудили на полях ВЭФ. Этой теме была посвящена отдельная сессия.

Объем двусторонней торговли между странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Но потенциал делового сотрудничества далеко не исчерпан.

«Сотрудничество в сферах транспорта, логистики, финансовых услуг, заключение инженерных контрактов и так далее. Зона опережающего развития на дальнем востоке и свободный порт Владивосток активно привлекают инвестиции китайских компаний, налоговые и политические льготы», — сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Россия же активно наращивает объемы поставок в Китай. Помимо традиционных энергоносителей увеличивается экспорт продуктов питания. Идут работы по улучшению финансовых механизмов, которые позволят упростить процесс взаиморасчета между предпринимателями.